Sorteggi Champions, quarti di finale: segui la diretta su CalcioNapoli24

Sorteggi Champions 2020 - Sorteggi Champions League 2020 quarti. Via al ritorno in campo europeo per i club. Si riparte e chiude tutto ad agosto. Final Eight a Lisbona. Intanto, oggi, venerdì 10 luglio, alle ore 12:00, ci sarà il sorteggio Champions2020. Sono tre le taliane che potrebbero essere qualificate alla prossima fase di Champions Lesgue: Juventus, Napoli e Atalanta. Quest'ultima è la squadra già qualificata, mentre Napoli e Juve dovranno affrontare prima le gare di ritorno degli Ottavi di Finale. Segui su CalcioNapoli24 la diretta dei sorteggi Champions, per scoprire le squadre che potrebbero affrontare le italiane con le date delle Final Eight, regolamento e dove vedere in Tv e in streaming il sorteggio.

dove vedere sorteggi Champions

Champions League sorteggi quarti, la diretta (in aggiornamento)

Sorteggio Champions League - A che ora ci sono i sorteggi Champions 2020? Alle ore 12:00 di venerdì 10 luglio per le Final Eight di Lisbona in Portogallo. Le partite verranno disputate in due stadi: all'Estádio do Sport Lisboa e Benfica, anche conosciuto come il "da Luz", casa del Benfica e che ospiterà la finale; e l'Estádio José Alvalade, impianto di casa dello Sporting Lisbona. Qui puoi seguire la diretta di CalcioNapoli24 riguardo i sorteggi Champions League 2020 quarti. Sorteggio Champions 2020:

Atalanta

Atletico Madrid

Lipsia

Psg

Chelsea / Bayern Monaco

Napoli / Barcellona

Real Madrid / Manchester City

Lione / Juventus

Quarti Champions League 2020

Via alle Final Eight di Champions League che si giocheranno a Lisbona. Prima però andranno completate le gare di ritorno degli ottavi di finale di Champions che si giocheranno tra il 7 e 8 agosto.

Risultati Champions League, Ottavi di Finale:

Borussia Dort. - Psg 2-3 (Andata e ritorno)

Atalanta - Valencia 8-4 (Andata e ritorno)

Atl. Madrid - Liverpool 4-2 (Andata e ritorno)

Tottenham - Lipsia 0-4 (Andata e ritorno)

le partite con il ritorno mancante:

Real Madrid - Man. City 1-2 (Andata)

Chelsea - Bayern Monaco 0-3 (Andata)

Lione - Juventus 1-0 (Andata)

Napoli - Barcellona 1-1 (Andata)

Champions League

Nuove regole Champions League

Come cambia il format? I quarti di finale e le semifinali si disputeranno in gara unica.

Le squadre possono registrare nuovi giocatori? Sì, le squadre possono registrare un massimo di tre nuovi giocatori in Lista A, con alcune limitazioni:

Ogni squadra deve comunque rispettare il limite di 25 giocatori in Lista A (è possibile eliminarne alcuni per liberare posti);

I giocatori devono essere già stati registrati e idonei a giocare con il club a livello nazionale dal 3 febbraio.

Sono consentite più sostituzioni? Le squadre potranno effettuare cinque sostituzioni, ma al massimo in tre momenti diversi della partita. Tra questi non sono inclusi i cambi durante l'intervallo, tra la fine dei tempi regolamentari e supplementari e nell'intervallo dei supplementari. Ai tempi supplementari è concessa un'ulteriore sostituzione. Inoltre, sarà possibile scegliere tra più giocatori: per ogni partita sarà consentito utilizzarne 23 in totale anziché 18, come accadeva in precedenza solo per la finale.

Date Champions League 2020