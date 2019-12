Domani sera sfida importante al San Paolo per il Napoli contro il Genk. Gli azzurri dovranno conquistare la qualificazione agli ottavi di finale e dovranno battere il Genk. Ancelotti conferma Meret in porta, difesa a quattro formata da Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui. In mediana Allan e Zielinski con Callejon e Fabian Ruiz sugli esterni. Coppia d'attacco formata da Lozano e Milik con Llorente in ballottaggio con l'attaccante polacco. Lo riporta Massimo Ugolini, giornalista di Sky.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Zielinski, Fabian; Lozano, Milik.