Risultati Champions League 2024: calendario e tabellone

Champions League - Risultati Champions League della nuova edizione Uefa che è entrata nel vivo con la fase ad eliminazione. Perché il calendario Champions League 2024 mette di fronte le squadre agli Ottavi di Finale che si scontrano e ci sono anche italiane qualificate: Inter, Lazio e Napoli.

Risultati Champions

Risultati Champion con le partite di oggi che vede diversi big match tra le migliori squadre d'Europa che lottano per vincere il trofeo più prestigioso al Mondo per una squadra di club.

Risultati Champions League 2024

Risultati Champion - Ottavi di Finale con le partite di Champions League oggi, dove ci sono diverse squadre che già sono scese in campo ed altre che dovranno ancora aspettare il loro turno. Questi i risultati degli Ottavi Champions 2024:

Copenaghen-Manchester City 1-3

Lipsia-Real Madrid 0-1

PSG-Real Sociedad, mercoledì 14 febbraio ore 21

Lazio-Bayern Monaco, mercoledì 14 febbraio ore 21

PSV-Borussia Dortmund, martedì 20 febbraio ore 21

Inter-Atletico Madrid, martedì 20 febbraio ore 21

Porto-Arsenal, mercoledì 21 febbraio ore 21

Napoli-Barcellona, mercoledì 21 febbraio ore 21

Partite Champion, le gare di ritorno per gli Ottavi:

Real Sociedad-PSG, martedì 5 marzo ore 21

Bayern Monaco-Lazio, martedì 5 marzo ore 21

Manchester City-Copenaghen, mercoledì 6 marzo ore 21

Real Madrid-Lipsia, mercoledì 6 marzo ore 21

Arsenal-Porto, martedì 12 marzo ore 21

Barcellona-Napoli, martedì 12 marzo ore 21

Atletico Madrid-Inter, mercoledì 13 marzo ore 21

Borussia Dortmund-PSV, mercoledì 13 marzo ore 21

Champions League

Date Champions League 2024: calendario e tabellone

Sono queste le date Champions 2024 dagli Ottavi fino alla Finale:

13, 14, 20 e 21 febbraio 2024 - Andata ottavi

5, 16, 12 e 13 marzo 2024 - Ritorno ottavi

9 e 10 aprile 2024 - Andata quarti

16 e 16 aprile 2024 - Ritorno quarti

30 aprile e 1 maggio 2024 - Andata semifinali

7 e 8 maggio 2024 - Ritorno semifinali

1 giugno 2024 - Finale a Wembley, Londra

Dove vedere la Champions League in Tv e streaming?

Dove vedere le partite di Champions League 2024 in Tv e streaming? Saranno divise le partite su diverse piattaforme, anche in chiaro. Perché la Champions League in tv e streaming si potrà vedere nelle seguenti modalità:

Sky

Mediaset

Prime Video

Dove vedere la Champions League in Tv e Streaming

Sorteggio Champions League: quarti di finale, semifinale e finale

Sarà tutto fatto in un unico giorno. Perché una volta terminati gli Ottavi di Finale che ci sarà il sorteggio Champions con i Quarti di Finale, Semifinale e Finale:

15 marzo 2024 - Quarti, Semifinali e Finale

Finale Champions League: dove si gioca, la data

La Finale di Champions League 2024 di giocherà il 1 giugno alle ore 21:00 e sarà al Wembley Stadium di Londra. Sarà l'ultimo evento maggiore delle squadre di club in vista poi degli Europei 2024 che si giocheranno in Germania la prossima estate e dove gli Azzurri dovranno difendere il titolo vinto nell'edizione 2021.