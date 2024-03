Rigoristi Barcellona-Napoli: i tiratori azzurri se si andasse oltre i supplementari

Rigoristi Barcellona-Napoli, chi potrebbe calciarli in Spagna in caso di calcio di tiri dal dischetto dopo i tempi regolamentari e supplementari? E' uno scenario che non va assolutamente escluso quando ci sono partite secche e Francesco Calzona, tra i vari scenari, ci starà pensando eccome.

All'andata è finita 1-1, con reti di Robert Lewandoski al 60esimo e di Victor Osimhen al 75esimo. Si è trattata della prima gara col neo tecnico subentrato a Walter Mazzarri appena un giorno prima. Poteva poco all'epoca, può qualcosa in più a questo giro e la mano dell'ex vice di Maurizio Sarri e Luciano Spalletti in realtà si sta vedendo eccome al di là dei risultati comunque discontinui.

Dovesse finire 1-1 anche in questa occasione, andando ben oltre i tempi supplementari, si andrebbe coi tiri dagli 11 metri per decidere le proprie sorti europee. Chi tirerebbe nel Napoli?

Barcellona-Napoli, i possibili rigoristi di Calzona

Chiaro che molto dipenderebbe anche dal momento della gara, tra sostituzioni nel frattempo effettuate e sensazioni del momento. Ma a prescindere si partirebbe da alcune certezze, almeno psicologiche, come:

Osimhen

Kvaratskhelia

Politano

Raspadori

Traorè

Sembrerebbero questi i designati principali. Sullo sfondo altri profili come Anguissa, Lobotka, Di Lorenzo o Mario Rui. Ma non sono da escludere altre soluzioni ancora che potrebbero subentrare a gara in corso.