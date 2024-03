Meraviglioso Spalletti, ha rintracciato il bimbo conosciuto prima di Milan-Napoli! Telefonata e promessa del Ct

“Se sono dispiaciuto per i tifosi del Napoli? Le racconto un episodio che racchiude tutto. Sono andato a vedere Milan-Napoli, ero al bar nella zona Lounge: un bambino tifoso del Napoli a 7-8 metri ha cominciato a fissarmi. Quando il papà gli ha dato il permesso è corso da me e si è attaccato alle gambe: piangeva. L’ho preso in braccio e ancora singhiozzava. Avrei voluto chiedere al papà il numero di telefono. Se sta leggendo o qualcuno lo conosce, vorrei tanto riparlare con quel bambino che mi ha stretto il cuore”. E’ quanto detto da Luciano Spalletti nel corso di un’intervista a La Gazzetta dello Sport lo scorso 24 febbraio.

Spalletti ha ritrovato il bambino conosciuto prima di Milan-Napoli

Due settimane dopo dall’episodio, l’ex allenatore del Napoli è riuscito a incontrare quel piccolo tifoso tramite Il Mattino come riportato dal giornale oggi in edicola. Il tecnico toscano, infatti, ieri ha telefonato al piccolo di 9 anni. E giustamente Andrea non credeva alle sue orecchie quando ha ricevuto la telefonata: “È tutto vero - gli ripeteva Spalletti - sono proprio io, mi hai emozionato quella sera a San Siro”. Ma non finisce qui: il Ct, che aveva davvero una grande voglia di rintracciarlo, gli ha infatti promesso un incontro a Castel Volturno dove l’allenatore sarà la prossima settimana. Sarà la sua prossima tappa in Italia come commissario tecnico.