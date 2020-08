Repubblica, Tina a CN24: "Sensazioni positive per Insigne, sarà in campo! Manolas e Demme anche titolari"

Pasuqale Tina di Repubblicaè intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

“Sensazioni positive per Insigne, ha svolto tutto l’allenamento con la squadra. Per me giocheranno Manolas e Demme dal primo minuto. Ansu Fati è un altro fenomeno, meglio per il Napoli che non giochi. Elmas al posto di Insigne da titolare se non riuscirà a farcela il capitano azzurro”.