Real Madrid, presentata la lista UEFA: James c'è per la Champions League! Out Asensio

Dall'essere in esubero all'essere protagonista della prossima Champions League agli ordini di Zidane. E' cambiata in poche settimane la sorte di James Rodriguez, primo obiettivo del mercato estivo del Napoli. Il Real Madrid ha presentato la lista Champions in vista di questa stagione. Non ci sono sorprese tra i presenti, con l'unica assenza confermata che è quella di Asensio, che sarà lontano dai campi da gioco fra i 6 e i 9 mesi a causa del lungo stop al ginocchio. Ecco la lista:

PORTIERI : Areola (1) e Courtois (13)

: Areola (1) e Courtois (13) DIFENSORI : Carvajal (2), Militão (3), Sergio Ramos (4), Varane (5), Nacho (6), Marcelo (12), Odriozola (19) e Mendy (23)

: Carvajal (2), Militão (3), Sergio Ramos (4), Varane (5), Nacho (6), Marcelo (12), Odriozola (19) e Mendy (23) CENTROCAMPISTI : Kroos (8), Modric (10), Casemiro (14), Fede Valverde (15), James (16), Brahim (21) e Isco (22)

: Kroos (8), Modric (10), Casemiro (14), Fede Valverde (15), James (16), Brahim (21) e Isco (22) ATTACCANTI: Bale (11), Hazard (7), Benzema (9), Lucas Vázquez (17), Jovic (18), Mariano (24), Vinicius (25) e Rodrygo (27)

ELENCO B: Altube (26) e Belman (30), Sergio López (32), Fran García (33), Manu Hernando (34), Adri (35), Javi (39) e Víctor Chust (40), Martín (36), Franchu (37), Álvaro Bravo (38), Marvin Park (41), Baeza (42) e Antonio Blanco (43) e Pedro Ruiz (29).