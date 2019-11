Ranking UEFA, il Napoli recupera una posizione: è 18esimo grazie all'1-1 di Liverpool, la classifica

Ranking UEFA - Si muove ancora la classifica dopo il turno infrasettimanale di Champions League ed Europa League, con il Napoli che conquista un punto ad Anfield contro il Liverpool. Dopo il pari al San Paolo col Salisburgo, gli azzurri allenati da Carlo Ancelotti avevano perso una posizione retrocedendo al diciannovesimo posto nel ranking UEFA.

RANKING UEFA, il Napoli recupera una posizione: la classifica

Il Napoli, grazie all'1-1 di Liverpool, scala una posizione e torna al 18esimo posto con 69 punti totalizzati. Calato il Benfica, resta appaiato col Napoli anche il Lione. In testa resta il Real Madrid con 132 punti, dietro Barcellona e Bayern Monaco sul podio. La Juventus è quinta, con 113 punti totalizzati negli ultimi 5 anni. Sarà importante la gara col Genk, per la squadra di Carlo Ancelotti, per scalare posizioni in un turno favorevole. Di seguito la classifica:

Real Madrid 132 punti Barcellona 121 punti Bayern Monaco 119 punti Atletico Madrid 114 punti Juventus 113 punti Manchester City 108 punti PSG 100 punti Liverpool 92 punti Arsenal 88 punti Siviglia 86 punti Tottenham 85 punti Manchester United 85 punti Chelsea 76 punti Borussia Dortmund 76 punti Roma 75 punti Porto 73 punti Shakhtar Donetsk 72 punti Napoli 69 punti Lione 69 punti Ajax 67,5 punti.