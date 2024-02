Doppia sfida già decisiva per Calzona: quanti punti deve fare il Napoli per andare in Champions

Il cammino di Calzona in Serie A non può che iniziare in salita: il Bologna è a 48 punti e ha fissato il punteggio minimo per approdare in Champions, l'Atalanta ha due gare ancora da giocare e potenzialmente (ma sfiderà Milan e Inter nel recupero di campionato) può salire a 51 punti. Con il quinto posto nella prossima Champions League sempre più vicino, il Napoli può sperare ancora nell'ingresso nella prossima (e nuova UCL) ma resta un'impresa che al momento sembra davvero difficile da raggiungere.

Quinta squadra in Champions League: come funziona

Partiamo dal discorso quinto posto nell'Europa che conta: la prossima UEFA Champions Leagueavrà un nuovo format, con la partecipazione di 36 squadre. Due dei quattro posti aggiuntivi, rispetto agli attuali 32 club partecipanti, saranno assegnati alle due Federazioni che avranno ottenuto il miglior ranking per Paesi nella stagione 2023/24. E al momento l'Italia è saldamente in testa:

Italia – 15.142 punti (un posto aggiuntivo in Champions) Germania – 14.071 punti (un posto aggiuntivo in Champions) Inghilterra – 13.875 punti Spagna – 13.062 punti Francia – 12.250 punti Belgio – 12.000 punti Repubblica Ceca – 12.000 punti Turchia – 11.000 punti Olanda – 9.200 punti Portogallo – 8.833 punti

IL CAMMINO DEL NAPOLI - Considerando quelle che sono oggi le due principali avversarie del Napoli per il quarto/quinto posto in Serie A, possiamo fare una proiezione punti per capire cosa dovrebbe fare il Napoli di Calzona per raggiungere l'obiettivo stagionale. Il Bolognagira a 48 punti in 26 giornate, con una media di 1,85 punti a partita (approssimato). Mantenendo lo stesso rendimento, chiuderebbe a circa 70 punti. Con l'Atalanta (45 punti in 24 giornate, 1,875 di media a partita) che chiuderebbe in proiezione a circa 71 punti.

Napoli in Champions: quanti punti servono

Il Napoli ha una media punti chiaramente più bassa: 1,5 punti a partita, con 36 punti in 24 giornate. Diventano chiaramente decisive le prossime due gare: Cagliari e Sassuolo. Per la squadra di Calzona, che attualmente in proiezione chiuderebbe a 57 punti e sarebbe ben distante dalla zona Champions. Senza considerare che poi bisognerebbe tener conto anche del cammino da qui alla fine di Roma, Lazio e Fiorentina (attualmente davanti ai partenopei in classifica), il Napoli per far meglio di almeno una delle due fraAtalanta e Bologna (deve ancora affrontare entrambe al ritorno), dovrebbe aspirare a chiudere all'incirca a quota 70 punti. Insomma, servono circa 34 punti in 13 gare. Chiaro poi che nel concreto potrebbero servirne meno. Ma considerando che il Napoli finora ne ha conquistati 26 in 24 partite, significherebbe dover fare nell'ultimo terzo di campionato lo stesso numero di punti che finora ha raccolto in due terzi di Serie A.

Calzona sulla panchina del Napoli

Certo, il Napoli può anche sperare in passi falsi delle concorrenti (ma sono davvero troppe) e per questo diventano già decisive le prossime due gare in trasferta: Cagliari e Sassuolo, provando a sfruttare i due big match che deve affrontare l'Atalanta contro le due milanesi. Se in questi due turni non si recupereranno punti sulla Dea, diventerebbe quasi impossibile puntare al quarto/quinto posto.

Va sottolineato anche come nelle ultime 13 sfide di Serie A (Cagliari, Sassuolo, Juventus, Torino, Inter, Atalanta, Monza, Frosinone, Empoli, Roma, Udinese, Bologna, Fiorentina, Lecce) il Napoli affronterà ben quattro rivali per la zona Champions e ben sei squadre attualmente più alte in classifica degli azzurri. Un cammino non semplice, che al tempo stesso può essere utile a rosicchiare punti alle avversarie con gli scontri diretti (e a sperare ancora). Considerando che col Bologna è finita 0-0 all'andata e che con l'Atalanta la squadra allenata da Mazzarri all'esordio vinse a Bergamo. L'Atalanta, inoltre, dopo le due milanesi, se la vedrà con Bologna e Juventus (con lo Sporting in UEL in mezzo).

Insomma, le prossime settimane sono già cruciali per la corsa Champions. E Calzona è già alla doppia sfida decisiva per il futuro del Napoli in Europa. O perlomeno, nell'Europa che conta per De Laurentiis.

