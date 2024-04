PSG in semifinale di Champions, tifosi pizzicano ADL: "Ricordate cosa disse su Luis Enrique?"

Il PSG vola in semifinale di Champions League ribaltando la vittoria del Barcellona in Francia e sul web, fronte Napoli, tornano alla ribalta le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis su Luis Enrique pronunciate diversi mesi fa.

Cosa disse ADL su Luis Enrique: il web non perdona

Il tecnico del PSG, infatti, prima di approdare ai transalpini, è stato trattato a lungo dal presidente salvo poi declinare la proposta. “Ho chiamato Luis Enrique che poi è andato al Psg e meno male, guardate che risultati sta facendo”, ha dichiarato successivamente ADL. Ora i social non perdonano, considerando il traguardo europeo che si aggiunge al campionato ipotecato in Francia così come la coppa di Francia.