Probabili formazioni Champions: tutte le scelte degli allenatori

Probabili formazioni Champions League. Via alla prima giornata della Uefa Champions League 2024 25 con delle nuove partite che ci saranno nella giornata di mercoledì 18 settembre. Scopriremo insieme quelle che sono le formazioni Champions che scenderanno in campo in questo secondo giorno della nuova super edizione della Champions League.

Formazioni Champions League, vediamo quelle che saranno le possibili scelte degli allenatori che si giocano tanto in questa prima giornata di Champions. Queste le partite Champions del turno di mercoledì 18 settembre.

ore 18.45 - Bologna-Shaktar Donetsk (Sky Sport Uno, NowTV)

ore 18.45 - Sparta Praga-Salisburgo (Sky, NowTV)

ore 21.00 - Manchester City-Inter (Amazon Prime Video)

ore 21.00 - PSG-Girona (Sky Sport Uno, NowTV, TV8)

ore 21.00 - Bruges-Borussa Dortmund (Sky, NowTV)

ore 21.00 - Celtic-Slovan Bratislava (Sky, NowTV)

Probabili formazioni Bologna-Shaktar Donetsk:

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Lykogiannis; Aebischer, Freuler, Pobega; Orsolini, Castro, Ndoye.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Lykogiannis; Aebischer, Freuler, Pobega; Orsolini, Castro, Ndoye.

SHAKHTAR DONETSK (4-3-3): Riznyk; Konoplya, Bondar, Matvienko, Azarov; Bondarenko, Kryskiv, Sudakov; Pedrinho, Sikan, Kevin.

Probabili formazioni Sparta Praga-Salisburgo:

SPARTA PRAGA (3-4-3): Vindahl; Vitik, Panak, Sorensen; Wiesner, Laci, Kairinen, Rynes; Birmancevic, Olatunji, Haraslin.

SPARTA PRAGA (3-4-3): Vindahl; Vitik, Panak, Sorensen; Wiesner, Laci, Kairinen, Rynes; Birmancevic, Olatunji, Haraslin.

SALISBURGO (4-3-3): Blaswich; Dedic, Piatkowski, Baidoo, Kjaergaard; Diambou, Gourna-Douath, Gloukh; Nene, Ratkov, Yeo.

Probabili formazioni Manchester City-Inter:

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Dias, Akanji, Gvardiol; Rodri, Gundogan; Silva, De Bruyne, Grealish; Haaland.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Dias, Akanji, Gvardiol; Rodri, Gundogan; Silva, De Bruyne, Grealish; Haaland.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto; Thuram, Taremi.

Probabili formazioni PSG-Girona:

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Fabian Ruiz, Joao Neves; Dembele, Asensio, Barcola.

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Fabian Ruiz, Joao Neves; Dembele, Asensio, Barcola.

GIRONA (4-3-2-1): Gazzaniga; Frances, Lopez, Blind, Gutierrez; Martin, Romeu, Herrera; Gil, Tsygankov; Ruiz.

Probabili formazioni Club Brugge-Borussa Dortmund:

CLUB BRUGGE (4-2-3-1): Mignolet; Seys, Mechele, Romero, De Cuyper; Vetlesen Jashari; Skov Olsen, Vanaken, Tzolis; Nilsson.

CLUB BRUGGE (4-2-3-1): Mignolet; Seys, Mechele, Romero, De Cuyper; Vetlesen Jashari; Skov Olsen, Vanaken, Tzolis; Nilsson.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Anton, Sule, Schlotterbeck; Nmecha, Gross; Malen, Brandt, Adeyemi; Guirassy

