Pranzo Uefa Napoli-Genk, lunga chiacchierata Edo De Laurentiis-Croonen: svolta Berge? [VIDEO ESCLUSIVO]

Calciomercato Napoli - D’Angelo Santa Caterina (Na) - Pranzo UEFA in via Aniello Falcone, con nel bel mezzo del pranzo una lunga chiacchierata, in terrazza, fra il presidente del Genk, Peter Croonen, e il vice-presidente della SSC Napoli, Edo De Laurentiis. I due si sono intrattenuti una decina di minuti a parlare in terrazza. Che si possa essere fatto anche il nome di Sander Berge non è da escludere, nonostante i due sembravano molto “accesi” nello gesticolare in questo scambio di opinioni: non solo mercato, insomma. Ma il centrocampista dei belgi resta sicuramente nel mirino, occhio però al forte interesse del Liverpool.