Napoli-Union Berlino, niente sold-out al Maradona: spunta il dato degli spettatori

Ultime news UEFA Champions League - La qualificazione agli ottavi di Champions per il Napoli è un obiettivo importante per prestigio, incassi economici, valore complessivo del risultato. Quest'anno, grazie alle difficoltà di Braga e soprattutto Union Berlino, partendo in prima fascia da campioni d'Italia, il Napoli di Rudi Garcia è vicino al primo traguardo: la qualificazione agli ottavi.

Ma quanti spettatori saranno a Fuorigrotta per Napoli-Union Berlino? Lo scrive l'edizione oggi in edicola del Corriere del Mezzogiorno:

"Non ci sarà il sold-out, sono attesi circa 40.000 spettatori al Maradona, con posti liberi negli anelli inferiori delle curve, nei Distinti e nelle Tribune. Sarà gremito, invece, il settore ospiti al Bernabeu, ieri pomeriggio c’è stata la corsa al biglietto".