Non è ancora chiara l'entità dell'infortunio di Jordi Alba, uscito anzitempo dalla gara tra Barcellona e Getafe di ieri. Il bollettino medico parla di un problema muscolare all'adduttore della gamba destra. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, appare complicato un suo rientro in campo per la gara di andata di Champions League contro il Napoli del 25 febbraio.