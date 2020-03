Mundo Deportivo - Il Napoli non vede l'ora di giocare contro il Barcellona, nessuna ipotesi di rinvio

Ultimissime Napoli - L'allarme Coronavirus colpisce il mondo del calcio e non solo quello italiano, c'è trepidazione anche per lo svolgimento della Champions League. Il Napoli, settimana prossima, affronterà il Barcellona a porte chiuse per il ritorno degli ottavi di finale. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Mundo Deportivo, la societò azzurra non vede l'ora di sbarcare in Spagna per giocare questa super sfida. L'unico ostacolo al momento è il blocco dei voli ma la situazione sembra ormai rientrata con un permesso speciale ai club di calcio che potranno volare per raggiungere la Spagna.