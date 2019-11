Meret in mixed: "Siamo una grande squadra, volevamo dare una grande risposta a tutti. Bisogna recuperare in campionato"

Ultimissime calcio Napoli - Alex Meret ha parlato in mixed al termine del match di Champions League Liverpool-Napoli: "E' stata un'impresa, sapevamo che era una partita difficilissima. Ci siamo difesi con sacrificio e umiltà, abbiamo portato un punto a casa importantissimo per il proseguo della stagione. Bisogna ripartire da questa partita, in campo dobbiamo sempre mettere questa voglia di lottare l'uno per l'altro, vogliamo giocarle tutte così anche in campionato. La Champions ti porta a dare qualcosa in più di stimoli, ora dobbiamo farlo anche in campionato perché dobbiamo recuperare terreno. E' un periodo non brillantissimo, ma oggi non era una partita come le altre. Dobbiamo migliorare in fase di occasioni da gol e di impostazione, dobbiamo ritrovare fiducia. Sul gol qualche posizionamento non era perfetto, peccato che il loro gol sia arrivato da palla inattiva. Peccato, ma analizzeremo tutto come sempre. Eravamo stanchissimi, abbiamo dato tutto e volevamo dare questa risposta a noi stessi e a tutti. Dobbiamo cercare di giocare sempre così, siamo una grande squadra".