Mandarini: "Senza Callejon e Insigne a Barcellona sarà difficilissimo, non immagino Politano titolare"

Napoli - A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Fabio Mandarini, giornalista

“Barcellona-Napoli? Rinunciare a calciatori come Insigne e Callejon diventa difficilissimo perché sono quei calciatori che danno equilibrio. Non mi aspetto un Napoli all’assalto, ma certamente solido e accorto per poi puntare sulle ripartenze. Queste, con Insigne riescono alla grande e per questo motivo non immagino Politano al suo posto.

Il Barcellona è vero che è in un momento delicato, ma resta il Barcellona e a leggere la formazioni vengono i brividi. Il calcio poi non è mai scontato, ma va detto che il Barcellona resta la squadra favorita”.