Madrid, tifoso inglese nudo arrestato in centro città: ha abusato di una turista italiana [VIDEO]

Un tifoso inglese si è reso protagonista di un gesto vergognoso. L'uomo è stato arrestato a Madrid dalla polizia spagnola per atti osceni, violenza sessuale e aggressione a pubblico ufficiale. L'episodio è accaduto all'alba a Puerta del Sol: l'uomo, visibilmente ubriaco, si è spogliato ed ha iniziato a praticare autoerotismo mentre decine di persone lo incitavano. Ha poi abusato di una turista italiana, finita in ospedale per un colpo subito al volto. Sei degli agenti accorsi sono stati ricoverati per alcune lesioni in seguito all'aggressione, l'uomo è stato poi fermato ed arrestato. A riportare la notizia il portale spagnolo El Mundo.

