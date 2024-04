Lunin eroe in Manchester City-Real Madrid, nel 2018 poteva vestire la maglia del Napoli al posto di Meret

Calciomercato Napoli - Clamoroso quanto accaduto in Manchester City-Real Madrid con il terzo portiere dei Blancos Lunin che ha parato i rigori e portato il club spagnolo in semifinale di Champions League. E' stato proprio Andrij Lunin l'eroe del Real Madrid di Carlo Ancelotti da terzo portiere, considerato che Courtois ha finito la stagione per infortunio e Kepa ha perso il posto dopo alcune brutte prestazioni. Pensare che nel 2018 Lunin poteva essere il portiere del Napoli dopo una lunga trattativa, poi saltata con il Napoli che ha deciso di puntare su Meret, più volte criticato in azzurro.