Luisito Suarez è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Barcellona indecifrabile, le ultime partite di campionato non sono state all'altezza, ma è sempre il Barcellona. Conte fuori luogo con le dichiarazioni alla società. Momento e modi sbagliatissimi. L'allenatore non deve fare danni, deve fare tutto per il bene della squadra".