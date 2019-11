Ultras Napoli in corteo a Liverpool, media inglesi nel panico: "Brandiscono mazze da golf!". Ma erano solo aste per bandiere... [VIDEO]

Liverpool-Napoli è finita 1-1. Una bella partita in campo e una bella sfida anche negli spogliatoi di Anfield Road, dove è andato in scena un bellissimo terzo tempo tra Klopp e Ancelotti, una scena che fa il pari con quanto si è visto sugli spalti, dove le tifoserie hanno assistito al match senza dar vita a scontri o brutti gesti. I napoletani accorsi a Liverpool erano nell'ordine delle migliaia, eppure non si sono verificati scontri, sebbene tra le due tifoserie esista una rivalità profonda, che negli scorsi anni ha dato vita a risse, arresti, aggressioni e bruttissimi episodi. Niente del genere questa volta a Liverpool.

Ultras Napoli in trasferta a Liverpool

Nel video in allegato, il corteo degli ultras del Napoli in trasferta a Liverpool: la tifoseria organizzata del Napoli sfila in corteo tra le strade della città, scortati dalla Polizia, brandendo le aste delle bandiere e intonando cori a sostegno della propria squadra. Peccato solo che qualche media inglese abbia scambiato delle semplici aste di bandiere per mazze da golf e oggetti contundenti: qualcuno ha anche pensato bene di montare il video del corteo con un altro video, risalente a qualche anno fa, che mostra i tifosi del Napoli scontrarsi in metropolitana a Istanbul con i tifosi del Besiktas. Ovviamente, i due episodi non sono collegati.