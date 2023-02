Lista UEFA SSC Napoli, svelato il motivo dell'assenza di Zerbin

Champions League - A partire dagli ottavi di finale di Champions League, un club può iscrivere un massimo di tre nuovi giocatori idonei per le restanti partite della competizione in corso. Tale registrazione deve essere completata entro la mezzanotte di oggi. Come ogni anno, per la fase ad eliminazione diretta della Champions League i club sono chiamati a ripresentare la definitiva lista UEFA per la fase finale della competizione. Ed è arrivata la decisione ufficiale di Spalletti.

Napoli, Zerbin out dalla lista UEFA: ecco perché

Luciano Spalletti ha tenuto fuori ancora Demme, per far posto a Bereszynski, ma è fuori anche Alessio Zerbin. In tanti si sono chiesti il motivo della sua esclusione, visto che ha giocato anche con la Primavera. Sì, ma soltanto per poco tempo: non è infatti considerabile un prodotto del vivaio SSC Napoli. La regola dell'UEFA è la seguente

"Giocatori formati nella federazione e di proprietà di un altro club della stessa federazione per tre anni tra i 15 e i 21 anni di età. Nessun club può avere più di quattro giocatori formati nella federazione tra gli otto giocatori "locali" della Lista A".

Alessio Zerbin è stato acquistato a gennaio 2017 e fu aggregato alla formazione Primavera dove giocò anche per tutta la stagione seguente, quella 2017-2018, raccogliendo in totale 35 presenze e segnando 13 gol. Ma poi fu ceduto in prestito alla Viterbese prima e poi a Cesena, Pro Vercelli e Frosinone. Insomma, non ha raggiunto le tre stagioni prima dei 21 anni per rientrare in questa categoria per i regolamenti UEFA.

Dunque, per metterlo in lista doveva fargli spazio un altro dei 17 Over e il Napoli ha preferito inserire Bereszynski al posto di Diego Demme. Mentre nella fase a gironi c'era proprio Zerbin al posto di Demme.