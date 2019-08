Lista Champions League, il Napoli deve sfoltire la rosa: in tre a rischio esclusione, lista ridotta a 24 unità

Il Napoli si avvicina alla compilazione della lista UEFA, e dovrà fare delle scelte per i venticinque giocatori da utilizzare in Champions League. Quali sono i criteri? La lista A verrà verificata, convalidata e inoltrata alla UEFA entro il 2 settembre 2019. Lo stesso procedimento si applica per la lista B che dovrà essere inviata non oltre le 24:00 del giorno prima di ciascuna partita.

Lista A

Massimo di 25 giocatori, almeno due portieri. Un minimo di otto posti è riservato esclusivamente a 'giocatori cresciuti a livello locale'. Ci sono due categorie:

Giocatori cresciuti dal club – giocatore tesserati per tre anni con il club dai 15 ai 21 anni; Giocatori cresciuti nelle federazione – giocatori tesserati per un altro club della stessa federazione per tre anni dai 15 ai 21. I club non possono avere più di quattro 'giocatori cresciuti nella federazione' tra gli otto inseriti nella Lista A.

Lista B

Un giocatore può essere inserito nella Lista B se è nato il, o dopo, l'1 gennaio del 1998 ed è stato idoneo per giocare per un periodo ininterrotto di due anni dal compimento del quindicesimo anno di età (i giocatori di 16 anni possono essere inseriti se tesserati per il club nei due anni precedenti). I club possono inserire un numero illimitato di giocatori nella Lista B durante la stagione, ma la lista deve essere inviata non più tardi della mezzanotte del giorno precedente alla partita.

La situazione del Napoli

Il Napoli, in questo momento, non può inserire tutti i calciatori a disposizione in lista. Ci sono 26 calciatori in rosa, e soltanto tre - sui quattro posti necessari - possono essere inseriti nella parte riservata a quelli cresciuti nel club (Insigne, Luperto, Gaetano in lista B). A farne le spese, ad oggi, sarebbero Lorenzo Tonelli, Elseid Hysaj (oppure Simone Verdi) ed Adam Ounas per citarne tre in lista di sbarco sul mercato. Da monitorare la situazione in caso di arrivo di calciatori quali Icardi, Llorente o James.

LISTA A

Orestis Karnezis David Ospina Alex Meret (giocatore cresciuto nella federazione) Giovanni Di Lorenzo (giocatore cresciuto nella federazione) Kevin Malcuit Faouzi Ghoulam Mario Rui Kostas Manolas Kalidou Koulibaly Vlad Chiriches Nikola Maksimovic Sebastiano Luperto (giocatore cresciuto a livello locale) Elif Elmas Allan Fabián Piotr Zielinski (giocatore cresciuto nella federazione) José Callejon Dries Mertens Hirving Lozano Amin Younes Simone Verdi (giocatore cresciuto nella federazione) / Elseid Hysaj (giocatore cresciuto nella federazione) Lorenzo Insigne (giocatore cresciuto a livello locale) Arkadiusz Milik X (giocatore cresciuto a livello locale) X (giocatore cresciuto a livello locale)

LISTA B