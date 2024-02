Kvaratskhelia è il primo ad andarsene! Triste e deluso a fine partita | VIDEO

Kvaratskhelia è il primo ad andarsene! Triste e deluso dopo Napoli-Barcellona 1-1.

L'attaccante del Napoli non ha ben digerito la sostituzione nel secondo tempo in favore di Lindstrom. Al momento del cambio, il georgiano ha fatto un gesto di stizza e poi - senza salutare Calzona - è andato a sedersi direttamente in panchina, visibilmente scuro in volto.

Anche nel post-partita, Kvaratskhelia è stato il primo ad andarsene e abbandonare lo stadio Maradona, apparentemente triste e deluso dopo Napoli Barcelona 1-1.