Juve-PSV dove vederla in Tv e streaming? Canale e orario

Juventus-PSV Eindhoven dove vederla? La prossima partita di Champions League Juve PSV, dove vederla in Tv e streaming. Sarà la prima giornata della Champions oggi con i bianconeri che fanno l'esordio all'Allianz Stadium.

Juve PSV dove vederla Tv e streaming

Dove guardare Juventus Football Club PSV Eindhoven - Tutto pronto con la Champions oggi in campo e che vedrà subito una delle cinque italiane fare l'esordio con la partita di martedì 17 settembre alle ore 18:45, Juve PSV dove vederla? Niente da fare per la Champions League in Tv in chiaro oggi, perché è domani di mercoledì che ci sarà la gara visibile gratuitamente senza costi aggiuntivi. Juve psg dove vederla?

juve psv dove vederla

Ma quindi dove vedere Juve PSV? La partita inizierà alle ore 18:45 in diretta TV in esclusiva su Sky, che la trasmetterà sul canale 201 (Sky Sport Uno) e sul 252 (Sky Sport) e sul 213 (Sky Sport 4K). Per quanto riguarda lo streaming per abbonati con NOW e Sky, tramite Sky Go.

Probabili formazioni Juve PSV

Oltre a dove vedere Juve PSG di Champions League ci sono novità sulle Formazioni Juve PSV, le ultimissime notizie con le possibili scelte di Thiago Motta e Bosz per quanto riguarda le probabili formazioni Juventus PSV: