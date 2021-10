Juve, Allegri lancia la sfida alle avversarie: "Piano piano stiamo arrivando!"

Ultime notizie. Champions League, Zenit-Juventus finisce 0-1 per i bianconeri con gol di Kulusevski allo scadere. Nel post-partita l'allenatore Massimiliano Allegri è stato chiamato a commentare la vittoria ai microfoni di Mediaset Infinity. Il tecnico bianconero sembra abbastanza sicuro del passaggio del turno: "Ormai abbiamo nove punti nella classifica del girone e sebbene manchino ancora le partite di ritorno, si può dire che abbiamo ipotecato la qualificazione".

Ennesima vittoria per 1-0, dunque, ma per Allegri conta vincere: "Dobbiamo continuare a lavorare, partita dopo partita, e continuare a sfruttare le nostre qualità. Forse stasera abbiamo concesso troppi contropiedi all'avversario".

Zenit Juve Kulusevski

Rincorsa Juve, Allegri: "Stiamo arrivando"

La vittoria in Champions, in qualche modo, è anche un segnale per le avversarie di Serie A: "L'obiettivo adesso è vincere con due gol di scarto. Dobbiamo migliorare. Pensiamo alla partita con l'Inter e ci vorrà grande concentrazione da parte di tutti. Con calma, piano piano stiamo tornando. Arriveremo anche noi, ci vuole calma".