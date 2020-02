Insigne a Sky: "Dispiaciuti, volevamo vincere per i tifosi. A Barcellona per passare il turno, che emozione affrontare Messi"

Ultimissime calcio Napoli- Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, parla al termine di Napoli Barcellona: "Ringrazio Messi per la maglia, è un grande onore. Il pareggio lascia un po' di amaro, c'è la siamo giocata a tratti. Abbiamo fatto una partita di sacrificio, testa al campionato, sabato c'è una grande partita in casa. Loro hanno grandi giocatori a prescindere da Vidal e Busquets, dobbiamo andare a Barcellona e rischiare di più per qualificarci. E' stata una bella emozione, è la prima volta che affrontiamo il Barcellona e Messi. Sono dispiaciuto, volevamo vincere davanti i nostri tifosi. Ci sarà la partita di ritorno dove capiremo se possiamo passare il turno o no".