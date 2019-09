Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, è intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del club. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

“Robertson non si è allenato oggi, dobbiamo vedere. Non è una cosa importante, oggi era più un'assenza precauzionale, ma non è sicuro al 100% che sarà disponibile".