"Il Napoli può vincere la Champions?". Risposta sincera di Patrick Vieira | VIDEO

Alla vigilia del match, su CalcioNapoli24, le dichiarazioni live dal Regnum Carya dell’allenatore del Crystal Palace Patrick Vieira. Tra le altre cose, abbiamo chiesto a Vieira se il Napoli potesse davvero ambire alla vittoria della Champions League e lui ha risposto sinceramente: "In Champions ci sono tantissime squadre veramente forti, ma la squadra da battere sarà il City di Guardiola. Il Napoli ha la qualità per vincere partite importanti, hanno calciatori importanti come Osimhen che ti permette di giocare in modo diverso. È uno che può giocare ovunque, anche in Premier League. È difficile dire chi potrà vincere alla fine".