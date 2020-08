Il Mattino - Messi cambia rispetto l'andata, Mario Rui e Koulibaly pronti a contrastarlo. Decisivi Insigne o Elmas

Napoli - Come riporta Il Mattino, Messi sposta gli equilibri e diventa letale quando può puntarti con la palla al piede, fondamentale è non farlo girare e soprattutto fargli arrivare il minor numero possibile di palloni puliti. Come all’andata, quindi, non ci sarà una marcatura fissa e Leo verrà controllato da più uomini nella zona di campo dove si muoverà: all’andata giocò da finto centravanti dove fece fatica e nella ripresa si allargò più sulla destra e con il ritorno di Suarez da centravanti partirà da esterno destro nel retour match del Camp Nou, quindi troverà di fronte Mario Rui in prima battuta e Koulibaly quando virerà verso il centro e su quella fascia darà un contributo importante nei rientri l’esterno di attacco (Insigne o Elmas).