Il Mattino - Martedì arriva il Barcellona, San Paolo ancora con problemi: bagni chimici e saltati cupolini di copertura

Ultimissime calcio Napoli- Come riporta Il Mattino, martedì arriverà al San Paolo il Barcellona di Leo Messi. Restano diversi problemi allo stadio nonostante i lavori fatti negli ultimi mesi. Cinquantaquattro sono le batterie dei bagni sostituite in occasione delle Universiadi ma qualcosa ancora non va visto che continuano a lavorare ancora i bagni chimici, cosa che ha fatto storcere il naso alla società di Castel Volturno in quanto qualche fattura è stata ancora indirizzata al Napoli mentre, dopo i lavori per le Universiadi, gli atavici problemidegli igienici dello stadio avrebberodovuto essere risolti.

La tempesta di vento dello scorso dicembre ha lasciato una copertura del San Paolo con diversi buchi. Saltati alcuni cupolini. Prima del match di campionato con l’Inter, in ogni caso, fu verificato tutto lo stato della copertura con il via libera per le partite di campionato. Nessun problema, ma quando piove, un po’ di acqua arriva giù tiponuvola di Fantozzi.

Bene invece il gioco di luci e l'audio. L’impianto sonoro, costato intorno ai 500mila euro, garantisce una limpidezza del suono come in nessun altro stadio in Italia.

Intanto, è quasi raggiunto il sold out. A un passo dall’esaurimento tutto l’anello superiore. Pochissime tribune e per il resto l’anello inferiore con le Curve inferiori e poche migliaia di Distinti inferiori. Nonostante i prezzi (alti) ma di livello per un ottavo di Champions League il sold out è dietro l’angolo e con esso il nuovo record del San Paolo. Quello assoluto è di 4.484.302 registrato contro il Real Madrid tre anni fa.