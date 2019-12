Il Mattino - Ancelotti fa fuori Insigne! Il capitano ancora escluso contro il Genk

Champions League - Napoli-Genk, Allan e Milik tornano tra i convocati per il match di Champions contro il Genk, dopo aver smaltito gli infortuni. Allan stasera al San Paolo ci sarà certamente dal primo minuto, Milik si gioca la maglia da titolare con Mertens. Come riporta Il Mattino, il capitano Lorenzo Insigne, sotto tono contro l’Udinese, e sostituito alla fine del primo tempo da Ancelotti con Llorente, dovrebbe partire dalla panchina. Lorenzo è in corsa per la maglia di quarto a sinistra di centrocampo con Fabian Ruiz e Zielinski ma l’idea di Ancelotti sembra però quella di un reparto di grande solidità con Allan, lo spagnolo e il polacco. Sulla fascia destra dovrebbe essere confermato Callejon dopo il ritorno da titolare sabato al Dacia Arena contro l’Udinese.

