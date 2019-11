Henderson e Gomez lasciano il ritiro dell'Inghilterra e rientrano a Liverpool: in dubbio per la sfida contro il Napoli

Jordan Henderson e Joe Gomez salteranno il prossimo match della Nazionale inglese contro il Kosovo. I due calciatori del Liverpool potrebbero essere in dubbio per la sfida di Champions League contro il Napoli del 27 novembre. La Federazione inglese, con un comunicato ufficiale, ha comunicato che il centrocampista sarà out a causa di un virus intestinale ed il difensore è ai box per una botta rimediata al ginocchio durante l'allenamento di ieri. Entrambi lasceranno il ritiro e faranno ritorno a Liverpool.