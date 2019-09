Eurorivali - Vincono Liverpool e Salisburgo, il Genk pareggia contro il Brugge

Questi i risultati, nei rispettivi campionati, delle avversarie del Napoli nel Gruppo E di Champions League.

Inghilterra: Il Liverpool ha battuto il Burnley in trasferta per 3-0 (gol di Wood, Mane, Firmino). I Reds sono in testa alla Premier League a punteggio pieno dopo 4 giornate.

Austria: Il Salisburgo ha battuto il WSG Tirol in trasferta per 5-1 (gol di Ashimeru, Ramalho, Haland, Hee-chan, Szoboszlai). Il Salisburgo comanda la Bundesliga austriaca a punteggio pieno dopo 6 gare.

Belgio: Il Genk ha pareggiato con il Club Brugge in trasferta per 1-1 (gol di Heynen). Il Genk è quinto nella First Division belga con 10 punti dopo 6 giornate.