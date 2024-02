Eurorivali Napoli in Champions League - Si rialza il Barcellona in Liga, che oggi pomeriggio ha giocato in casa all'Olimpico di Montjuic e si è imposto per 4-0 sul Getafe. I blaugrana sbloccano il match già nel primo tempo con Raphinha, poi nella ripresa arrivano i gol di Joao Felix, De Jong, e Fermín Lopez. Con questo risultato, i catalani tornano al secondo posto: adesso la squadra di Xavi è a -5 dalla capolista Real Madrid e a +1 sul Girona, che hanno però una gara in meno.

