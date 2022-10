Rangers-St. Mirren 4-0. Prosegue la striscia positiva in campionato degli scozzesi avversari del Napoli in Champions League. La squadra di Glasgow ha vinto in casa 4-0 contro il St.Mirren. A segno Tavernier, Sakala e una doppieta di Colak. I Rangers restano quindi al 2° posto in classifica a 2 punti dal Celtic.