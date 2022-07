Dybala-Napoli, Gazzetta rilancia: club in pole sottotraccia! Breccia in ADL, ostacolo diritti d'immagine

Calciomercato Napoli le ultimissime oggi sul sogno Paulo Dybala. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport la Joya in queste ore avrà due riunioni chiave per il suo futuro. La prima, solo apparentemente meno importante, sarà quella con il suo staff di preparatori, per capire come gestire l’attualità, un periodo teoricamente indefinito in cui dovrà allenarsi da solo, senza squadra. È molto probabile che il giocatore decida di non restare a Torino, ma scelga di andare ad allenarsi in una località di montagna, magari anche all’estero. Poi, l’altro vertice. Dybala vedrà a breve il suo procuratore Jorge Antun e l’intermediario Fabrizio De Vecchi, l’uomo che più di tutti si sta muovendo per trovare un accordo con un nuovo club. Dybala vuole capire, vuole vedere le carte

Dybala Napoli calciomercato

Napoli-Dybala, gli aggiornamenti: De Laurentiis lavora sottotraccia

La Gazzetta dello Sport snocciola i nomi di tutti i club interessati al funambolo albiceleste e aggiunge particolari davvero importanti: