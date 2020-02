Dove vedere Barcellona-Napoli? Tv e streaming: gara su Sky Sport e non in chiaro, data e orario

Dove vedere Barcellona Napoli? La squadra di Gattuso riprende il cammino in Champions League, si riparte dalla giornata di ritorno degli ottavi di finale. Barcellona-Napoli dove vederla? La gara tra il Barcellona di Setien e il Napoli di Gattuso, sarà possibile seguirla su Sky Sport e non in chiaro.

18 marzo: Ottavi Champions, ritorno: Barcellona-Napoli sky alle ore 21:00

Barcellona Napoli in tv. Dove si vede Barcellona Napoli? La gara tra Napoli e Barcellona sarà visibile in esclusiva su Sky Sport, sul canale Sky Calcio 1. Previsto un ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio.

Barcellona Napoli in chiaro su canale 5? Barcellona Napoli in chiaro non sarà disponibile questa volta. Rispetto all'andata, dove è andato Napoli-Barcellona in chiaro su Canale 5, il match di ritorno degli ottavi di Champions saranno in esclusiva su Sky Sport.



Barcellona Napoli dove vederla. Barcellona Napoli, ritorno in streaming? Dove guardare in streaming Barcellona Napoli? Barcellona Napoli: Hesgoal e Rojadirecta sono siti pirata. Per guardare in streming la partita basterà disporre di Sky Go o Now Tv.

Barcellona Napoli ritorno. Formazioni Barcellona Napoli. Queste le probabili formazioni Barcellona Napoli secondo il sito Uefa Champions League:

BARCELLONA (4-3-3) : Ter Stegen: Roberto, Piqué, Lenglet, Semedo; Arthur, Busquets, De Jong: Messi, Griezmann, Ansu Fati.

: Ter Stegen: Roberto, Piqué, Lenglet, Semedo; Arthur, Busquets, De Jong: Messi, Griezmann, Ansu Fati. Indisponibili : Suárez, Dembélé, Alba; In diffida : Sergio Busquets, Semedo.

: Suárez, Dembélé, Alba; : Sergio Busquets, Semedo. NAPOLI (4-3-3) : Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mário Rui; Fabián Ruiz, Demme, Zieli?ski; Callejón, Mertens, Insigne

: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mário Rui; Fabián Ruiz, Demme, Zieli?ski; Callejón, Mertens, Insigne Indisponibili: Malcuit; In dubbio: Milik, Lozano, Koulibaly, Hysaj. In diffida: Koulibaly, Llorente.

