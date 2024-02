Convocati Barcellona per Napoli: recuperano Joao Felix e Sergi Roberto, in lista anche 6 giovani della cantera

Tutto pronto per il Barça per la trasferta di Napoli, dove gli uomini di Xavi cercano di ottenere il pass negli ottavi di finale di Champions League con un buon risultato contro i campioni di Serie A allo Stadio Diego Armando Maradaona. I blaugrana tornano alla fase a eliminazione diretta della competizione dopo un'assenza di due stagioni e hanno il vantaggio della gara di ritorno in casa all'Estadi Olímpic Lluís Companys il 12 marzo alle 21:00 CET.

Convocati Barcellona trasferta Champions Napoli

L'allenatore Xavi Hernández ha convocato 23 convocati per la partita in Italia che inizierà mercoledì alle 21:00 CET nella città di Napoli con João Félix e Sergi Roberto entrambi di ritorno dopo un infortunio.

La rosa al completo è la seguente: Ter Stegen, João Cancelo, R. Araujo, I. Martinez, Pedri, Lewandowski, Raphinha, Iñaki Peña, João Félix, Christensen, Romeu, Vitor Roque, S. Roberto, F. De Jong, Gündo?an , Kounde, Astralaga, Lamine Yamal, M. Casadó, Fermín, Cubarsí, Marc Guiu e H. Fort.