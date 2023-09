Braga, Artur Jorge in conferenza: "Ingiustizia sul secondo gol loro, meritavamo il pareggio"

Champions League - Conferenza stampa Artur Jorge post Braga Napoli. Dopo la prima partita del girone di Champions League ha parlato l'allenatore del Braga in diretta in conferenza stampa con l'evento visibile in diretta su CN24 Tv e YouTube.

Braga Napoli Champions League: conferenza Artur Jorge

Inizia la conferenza stampa di Artur Jorge post Braga Napoli:

"Il Braga ha dimostrato che stasera può competere, non è mancata la fortuna. Abbiamo fatto un bel gioco di collettivo. Ci sono stati doversi momenti no e in altri abbiamo avuto la forza di reagire, il pareggio sarebbe stato il risulato più giusto. Il secondo gol loro è un'ingiustizia. I dettagli faranno la differenza in Champions League, dobbiamo continuare a percorrere questo cammino. Sono soddisfatto del lavoro dei miei giocatori, volevamo fare di più. Il Napoli ha brillato poco per la nostra qualità. Alcuni cambi che ho fatto servivano per avere più forza".

