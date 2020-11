Come vedere la partita della Juve? Gara di Champions League su Sky alle ore 21:00

Champions League - Dove vedere Juventus-Ferencvaros? La partita di Champions tra Juve e Ferencvaros inizierà alle ore 21:00. Ecco come vedere la partita della Juve stasera.

Come vedere la partita della Juve stasera?

Juventus-Ferencvaros tv - La gara non si vedrà in chiaro su Canale 5. Juventus-Ferencvaros non sarà in chiaro, ma soltanto in esclusiva in diretta dalle ore 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport (201, 251 dell'emittente satellitare, 472 e 482 del digitale terrestre).

Juventus-Ferencvaros streaming

Juventus-Ferencvaros in streaming su SkyGo (per gli abbonati Sky) e Now Tv.