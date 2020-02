Caos Barcellona, Cadena Ser attacca ancora: il club ha pagato 1 milione di euro per diffamare Messi, sua moglie, Piqué e Guardiola. Pubblicato il dossier

Ultimissime calcio Napoli- Il Napoli affronterà la prossima settimana in Champions Leagueil Barcellona. Intanto, il club catalano, non sta vivendo un periodo affatto sereno. Dopo le accuse di Cadena Ser al Barcellona (di pagare una società per diffamare i propri calciatori), il club si è difeso. Ora però arriva l'ennesima accusa da parte della nota radio spagnola nei confronti della società blaugrana.

Messi

Barcellona, le accude di Cadena Ser

Come riportato da Sportmediaset, Cadena Ser ha accusato e riposto ancora una volta al Barcellona dopo il comunicato del club. La radio ha rivelato di aver pagato un milione di euro alla società privata I3 Ventures per screditare alcuni giocatori dello stesso Barcellona sui social network. Pubblicato un dossier di 36 pagine nelle quali si conferma la gestione da parte di I3 Ventures di alcuni account di social media che avrebbero trasmesso messaggi negativi contro tesserati dello stesso Barcellona, tra questi anche Leo Messi e sua moglie Antonela, Piqué, Xavi, Guardiola. Il fine? Quello di mettere questi in cattiva luce o di creare loro pressioni. Cadena Ser accusa il Barcellona di aver pagato 1 milione di euro per questo servizio, sostenendo anche di essere pronta a inviare le prove che il denaro utilizzato sarebbe inserito nella contabilità non ufficiale del club catalano.