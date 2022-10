Chelsea a Milano, spunta un ex azzurro a salutare Koulibaly e Jorginho in hotel! | FOTO

È iniziata la trasferta italiana per il Chelsea. La squadra londinese è arrivata da poco a Milano e all'albergo che ospiterà il gruppo allenato da Potter. I Blues sono reduci da due 3-0 consecutivi. Il primo proprio contro il Milan in Champions League, il secondo in campionato contro il Wolverhampton.

Tante le vecchie conoscenze italiane presenti: da Koulibaly e Jorginho a Thiago Silva, pronto a tornare a San Siro dopo tanto tempo, ma questa volta da avversario. Presente - ma per motivi diversi - anche il difensore del Napoli Ghoulam. Il terzino è arrivato davanti all'hotel Gallia per salutare gli ex compagni Koulibaly e Jorginho. Clicca su foto allegate per vedere l'immagine riportata da Gianluca Di Marzio: