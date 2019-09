Champions Napoli-Liverpool, domani alle 16 conferenza stampa Ancelotti-Llorente! Ecco il programma completo

Ultimissime calcio Napoli - Definito il programma della vigilia di Champions Napoli-Liverpool. CalcioNapoli24TV vi mostrerà tutto in diretta Canale 296 digitale terrestre Campania e dirette via social su Facebook e Youtube tramite le pagine ufficiali di CalcioNapoli24.it. Come anticipato dal direttore di Tv Luna Carlo Alvino accanto a Carlo Ancelotti ci sarà lo spagnolo Fernando Llorente.

Programma Napoli-Liverpool conferenze e allenamenti, gli orari