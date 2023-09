Champions League, l'Union Berlin si illude soltanto! Ottima prova di Bonucci

Nell'altra partita del Gruppo C della fase a gironi di UEFA Champions League, il Real Madrid ha battuto l'Union Berlin con un gol di Jude Bellingham al 94' del secondo tempo, in pieno recupero. Dunque i tedeschi restano con zero punti in classifica, mentre Napoli e Real Madrid sono a quota 3 punti dopo la prima partita del girone.

Anche il Corriere della Sera commenta la vittoria in extremis del Real Madrid: "Il muro difensivo dell’Union Berlino è crollato a un passo dall’impresa. Il Real ha dominato nel primo tempo, ma solo con uno sterile possesso palla, mentre nel secondo ha creato parecchie occasioni sino al gol, arrivato quando tutto sembrava finito. Sorride Carlo Ancelotti, alla sua ultima stagione con le merengues: dall’estate prossima guiderà la nazionale del Brasile".

Menzione speciale per Bonucci, l'ex difensore della Juventus ora all'Union Berlin: "A 36 anni l’ex difensore bianconero ha dimostrato di poter giocare ancora su grandissimi livelli. Ha disputato 80 minuti di qualità, prima di essere sostituito dall’allenatore Urs Fischer, che lo considera già un titolare fisso".