Champions League, è l'obiettivo di De Laurentiis: spunta la richiesta a Rudi Garcia!

Ultime notizie UEFA Champions League - Ci siamo, è la vigilia di Braga-Napoli: comincia l'avventura europea degli azzurri della stagione 2023/2024. E Aurelio De Laurentiis ha già fissato l'obiettivo. Lo racconta l'edizione oggi in edicola de Il Mattino:

"Non ne è ancora mai uscito allo scoperto, De Laurentiis. Ma sia pure senza sbandierarlo ai quattro venti, ha chiesto a Garcia di arrivare più in alto possibile in Champions e di centrare le prime quattro posizioni in classifica, fondamentali per conquistare il pass per la SuperChampions a 36 squadre del prossimo anno. Perdere la qualificazione sarebbe per il Napoli un disastro. Economico oltre che sportivo. La chiavi di tutte le considerazioni passano per questo aspetto: finché il Napoli resta lì nel gruppone delle pretendenti alla Champions, De Laurentiis neppure penserà di muovere un dito".