Champions League in chiaro: svelato il match dei playoff in diretta su TV8

Champions League in chiaro: ritorna l'attesissimo appuntamento su TV8. Questa volta lo farà per una una novità assoluta per la prima volta nella storia della competizione, ovvero per gli spareggi per la fase a eliminazione diretta. E uno dei match più attesi sarà trasmesso gratuitamente sul digitale terrestre grazie al canale Mediaset.

Un’occasione imperdibile per gli appassionati di calcio che potranno godersi una sfida ad altissima tensione senza bisogno di abbonamenti a piattaforme come Sky Sport, che trasmette l’intero torneo, o Amazon Prime Video, che ha l’esclusiva del miglior match del mercoledì sera.

Spareggi Champions League anche su TV8

A partire da questa edizione 2024/25 il format della Champions League è cambiato radicalmente. Dimentichiamoci la fase a gironi: al suo posto c’è stata un'unica classifica generale - rivelatasi tra l'altro un successo per competitività e colpi di scena - con tutte le squadre che affrontano otto avversari diversi.

Al termine della prima fase il quadro è il seguente:

Le prime otto classificate accedono direttamente agli ottavi di finale .

accedono direttamente agli . Le squadre classificate dal 9° al 24° posto devono invece affrontare un turno di spareggi a eliminazione diretta (andata e ritorno) per conquistare un posto tra le migliori sedici d’Europa.

Ed è proprio uno di questi spareggi a finire sotto i riflettori di TV8: una sfida da dentro o fuori che segnerà il destino europeo delle altre formazioni attualmente in sospeso.

Champions League in chiaro: la gara spareggio su TV8

TV8 continuerà a offrire spettacolo europeo con match di prestigio e, per questa fase inedita della competizione, ha scelto una sfida che promette scintille e dal fascino storico: Celtic-Bayern Monaco, in programma mercoledì 11 febbraio alle 21:00. I tedeschi sono arrivati 12esimi nella maxi classifica generale, mentre gli scozzesi 21esimi.

Il peso mentale è dunque tutto sui bavaresi favoriti sulla carta dal blasone storico. Abituati a dominare la fase a gironi nelle edizioni precedenti, stavolta i teutonici devono passare dagli spareggi per continuare il loro cammino in Champions. La pressione è alta: uscire agli spareggi sarebbe un fallimento assoluto per un club che punta ogni anno a vincere il trofeo.

Dall'altra parte il Celtic non ha nulla da perdere. Sarà dunque questo il big match di questo nuovo giro ricordando che, per questione di diritti televisivi, TV8 trasmette sempre partite di squadre straniere.