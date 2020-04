Champions League, spuntano le possibili date! Barcellona-Napoli 7 o 8 agosto e finale il 29, Sky anticipa i piani UEFA [GRAFICO]

Champions League - Il Comitato Esecutivo UEFA si riunirà giovedì 23 aprile in una videoconferenza di aggiornamento per discutere degli ultimi sviluppi relativi all'impatto dell'epidemia di coronavirus sul calcio europeo. Questo incontro seguirà la sessione informativa riservata ai SegretariGenerali delle 55 federazioni affiliate alla UEFA di martedì 21 aprile. Negli incontri verranno esaminati gli sviluppi delle competizioni nazionali ed europee. Ulteriori comunicazioni saranno fatte, se necessario, dopo la riunione del Comitato Esecutivo UEFA.

Champions League

Barcellona Napoli Champions League, le date

C'è uno scenario ritenuto il più attendibile che Sky è in grado di anticipare:

il 7 e l’8 agosto sono stati indicati come i giorni della ripartenza, per disputare il ritorno degli ottavi di finale: la Juventus ospiterà il Lione, il Napoli farà visita al Barcellona.

Da quel punto in avanti, per chi resterà in corsa, sarà un tour de force, con una partita ogni tre giorni.