Champions League 2024/25: niente partite in chiaro per le italiane, dove vederle

Dove vedere la Champions League 2024/25? Non ci sarà più la possibilità di vedere le partite in chiaro di Champions League per le squadre italiane per la prossima e nuova edizione.

Champions League 2024/25, dove vedere le partite delle italiane

Dove vedere le partite di Inter, Milan, Juventus, Bologna e Atalanta della prossima Champions League? Non ci saranno più le classiche partite in chiaro su Mediaset per la Champions.

Come rivelato da IlSole24Ore, Sky Italia serra i ranghi sui diritti televisivi di Champions, Europa League e Conference League. Le tre competizioni continentali non saranno condivise con altri broadcaster. Quindi vale lo stesso anche per Roma, Lazio e Fiorentina qualificate per la altre competizioni Uefa.

Le partite delle squadre italiane di Champions, Europa League e Conference saranno visibili su piattaforma Sky o su Now. Nessuna delle partite delle squadre italiane in Europa saranno trasmesse in chiaro su Mediaset, Tv8 o altri canali. 185 partite su 203 di Champions a stagione su Sky, le restanti sono di Amazon Prime Video).

Questi i prezzi dell'abbonamento a Sky per vedere le squadre italiane in Europa:

14,99 euro/mese con un vincolo di 12 mesi di permanenza minima

24,99 euro /mese per chi vuole conservare in ogni momento la possibilità di disattivare l'abbonamento (nessun vincolo)

attualmente in promo a 14,99 euro/mese per il primo mese, poi a 24,99 euro/mese.