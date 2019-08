Calendario Champions League: si inizia col botto, Liverpool al San Paolo alla prima!

Calendario Champions League 2020 - Dopo il sorteggio a Montecarlo, definite le giornate per il calendario dei gironi di Champions, si parte il 17 e 18 settembre anche per il Napoli con il suo Girone E composto da Liverpool, Salisburgo e Genk. La finale si giocherà il 30 maggio 2020 all'Ataturk Olimpiyat Stadi, Istanbul in Turchia.

Calendario Champions League Napoli

PRIMA GIORNATA

17 settembre: fase a gironi, prima giornata: Napoli-Liverpool

SECONDA GIORNATA

2 ottobre: fase a gironi, seconda giornata: Genk-Napoli

TERZA GIORNATA

23 ottobre: fase a gironi, terza giornata: Salisburgo-Napoli

QUARTA GIORNATA

5 novembre: fase a gironi, quarta giornata: Napoli-Salisburgo

QUINTA GIORNATA

27 novembre: fase a gironi, quinta giornata: Liverpool-Napoli

SESTA GIORNATA

10 dicembre: fase a gironi, sesta giornata: Napoli-Genk

GRUPPO A - Paris Saint-Germain, Real Madrid, Brugge, Galatasaray.



GRUPPO B - Bayern Monaco, Tottenham, Olympiacos, Stella Rossa.



GRUPPO C - Manchester City, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagabria, Atalanta.



GRUPPO D - Juventus, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lokomotiv Mosca.



GRUPPO E - Liverpool, Napoli, Red Bull Salisburgo, Genk.



GRUPPO F - Barcelona, Borussia Dortmund, Inter, Slavia Praga.



GRUPPO G - Zenit, Benfica, Olympique Lione, Red Bull Lipsia.



Zenit, Benfica, Olympique Lione, Red Bull Lipsia. GRUPPO H - Chelsea, Ajax, Valencia, Lille.

Calendario Napoli: Serie A, Champions League e Coppa Italia

Settembre

17/18 settembre: fase a gironi, prima giornata

Ottobre

1/2 ottobre: fase a gironi, seconda giornata

22/23 ottobre: fase a gironi, terza giornata

Novembre

5/6 novembre: fase a gironi, quarta giornata

26/27 novembre: fase a gironi, quinta giornata

Dicembre

10/11 dicembre: fase a gironi, sesta giornata

16 dicembre: sorteggio ottavi di finale, Nyon

Febbraio

18/19/25/26 febbraio: ottavi di finale, andata

Marzo

10/11/17/18 marzo: ottavi di finale, ritorno

20 marzo: sorteggio quarti di finale e semifinale, Nyon

Aprile

7/8 aprile: quarti di finale, andata

14/15 aprile: quarti di finale, ritorno

28/29 aprile: semifinali, andata

Maggio

5/6 maggio: semifinali, ritorno

30 maggio: finale – Ataturk Olimpiyat Stadi, Istanbul (Turchia)

Tutte le date sono provvisorie e soggette a modifiche da parte della UEFA.